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Pereira Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Diego Rossi'yi istediği öğrenildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:35
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Maliyet yükselebilir: Eski öğrencisini istiyor

Pereira Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
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Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo, Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor.

PEREİRA ISRARCI

Brezilya kulübü, Uruguaylı kanat oyuncusu için bu ay içinde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Üstelik Rossi'nin transferinde bu sefer sarı-lacivertlilerin eski teknik adamı Pereira'nın da ısrarcı olduğu kaydedildi. Geçen sezon 5.5 milyon euro verilerek Los Angeles'tan alınırken referans olan Portekizli çalıştırıcı, 24 yaşındaki futbolcuyu şimdi de Flamengo'ya istiyor.

MALİYET YÜKSELEBİLİR

Bu yaz 6 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalan Brezilya ekibinin, rakamı 8 milyon euroya çıkaracağı öğrenildi.

Kanarya, bu sezon iyi bir performans gösteren Diego Rossi'yi düşük bir bedele bırakmak istemiyor.

Transfere kaynak oluşturmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, pazarlıklarda geri adım atmayacak.

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