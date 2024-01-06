Flaş... Flaş... AKP'nin İstanbul adayı geceden belli oldu. 'Biraz önce kendisine aday yapıldığı bildirildi'

İktidar partisinin merakla beklenen İBB adayı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek programda partisinin İstanbul adayı ile beraber ilçe adaylarının yarısını duyuracak. Yarın gerçekleşecek program öncesi flaş kulis ise iktidara yakın bir isimden geldi.

Gazeteci Adem Metan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Erdoğan'ın İBB adayı olarak açıklayacağı ismi duyurdu. Metan, paylaşımında, Murat Kurum’a biraz önce, çıkacağı İBB adaylığı yolculuğunun tebliğ edildiğini belirtti.

Kurum, AKP'nin olası İBB adayları arasında adı en çok gündem gelen isimlerden biriydi. Şu anda AKP İstanbul Milletvekili olan Kurum, bir süredir İBB adayı olmak için ciddi çalışmalar yapıyordu.