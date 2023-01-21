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Kaldırıma çarptı taklalar attı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araçta 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 01:27
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Otomobil kaldırıma çarparak taklalar attı

Kaldırıma çarptı taklalar attı
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Yavuz (18) idaresindeki 67 ES 689 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atarak durabildi. 

Kazada Barkın Yavuz (15), Eren Öztürk (18), Kaan Kaymak (18) ve sürücü Baran Yavuz olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. (İHA)

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﻿Kaldırıma çarptı taklalar attı
﻿Kaldırıma çarptı taklalar attı
﻿Kaldırıma çarptı taklalar attı
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