Flaş.. Flaş... Erdoğan hakkında suç duyurusu. Adaların işgalini kabul etti

Milli Gazete'nin haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP, Erdoğan'ın "Yunanistan’a tek cümlemiz var; İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yönelik suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Eylül tarihinde Samsun'da, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan’a tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

HKP; Erdoğan’ın, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz” sözünün "Türkiye’ye ait adaların işgalinin itirafı" olarak değerlendirdi. HKP avukatları Erdoğan’ın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.