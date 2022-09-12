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Flaş.. Flaş... Erdoğan hakkında suç duyurusu. Adaların işgalini kabul etti

Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz” sözünü "Türkiye’ye ait adaların işgalinin itirafı" olarak değerlendirerek suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:56
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:11
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Flaş.. Flaş... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusu. Adaların işgalini kabul etti

Flaş.. Flaş... Erdoğan hakkında suç duyurusu. Adaların işgalini kabul etti
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Milli Gazete'nin haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. 
HKP, Erdoğan'ın "Yunanistan’a tek cümlemiz var; İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yönelik suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Eylül tarihinde Samsun'da, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan’a tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı. 

HKP; Erdoğan’ın, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz” sözünün "Türkiye’ye ait adaların işgalinin itirafı" olarak değerlendirdi. HKP avukatları Erdoğan’ın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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merdanoğlu
12.09.2022 11:53
serv ile ülkesinin topraklarını ingilize yunana italyana fransıza teslim edince de padişah öyle demiş beni bağlamaz ben istanbulda sarayımda cariyelerimle işime bakarım misler gibi yaşarım  
 
Meraklı Melahat
12.09.2022 11:47
Bu başvurulardan kaçı işleme alındı çok merak ediyorum.  
 
Furkan Abdullah
12.09.2022 11:47
Vatan toprağını düşmana terk etmek göz yummak suç değilmi  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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