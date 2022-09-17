Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’den ‘ABD’ ve ‘Yunanistan’ çıkışı: Donanmamızı ve hava kuvvetlerimizi imha edebilirler

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber’de konuk olduğu programda son dönemde Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın sunucusu, İsmail Hakkı Pekin’e, “Türkiye ABD ve Yunanistan ile savaşacak mı?” diye sordu.

İsmail Hakkı Pekin ise iki ülkenin de Türkiye’yi karadan işgal ve istila etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, “ABD ve Yunanistan, Türkiye'yi işgal edemez. Ama donanmamızı ve hava kuvvetlerimizi imha edebilirler” ifadelerini kullandı.