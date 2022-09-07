Erdoğan'ın ''bir gece ansızın gelebiliriz” sözüne Yunanistan Başbakanından ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Eylül’deki konuşmasında, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk jetlerine yönelik taciz ve provokasyonlarını eleştirmişti. Erdoğan, "Ey Yunan! İzmir'i unutma" demiş, "Fazla ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sert sözleri tüm dünyada yankı uyandırırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ilk yanıt geldi.

TEHDİT EDİLMEK KABUL EDİLEMEZ

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yı Atina'da kabul eden Miçotakis, yaptığı konuşma sırasında Erdoğan'ın açıklamalarına değindi. Miçotakis, Atina'nın Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini ifade etti.

Miçotakiz "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" açıklamalarını yaptı.