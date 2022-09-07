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  • Erdoğan'ın ''bir gece ansızın gelebiliriz” sözüne Yunanistan Başbakanından ilk yanıt

Erdoğan'ın ''bir gece ansızın gelebiliriz” sözüne Yunanistan Başbakanından ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın provokasyonlarını sert bir dille eleştirmiş ve "Ey Yunan! İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ilk açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:37
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz'' sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten ilk açıklama

Erdoğan'ın ''bir gece ansızın gelebiliriz” sözüne Yunanistan Başbakanından ilk yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Eylül’deki konuşmasında, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk jetlerine yönelik taciz ve provokasyonlarını eleştirmişti. Erdoğan, "Ey Yunan! İzmir'i unutma" demiş, "Fazla ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sert sözleri tüm dünyada yankı uyandırırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ilk yanıt geldi.

TEHDİT EDİLMEK KABUL EDİLEMEZ

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yı Atina'da kabul eden Miçotakis, yaptığı konuşma sırasında Erdoğan'ın açıklamalarına değindi. Miçotakis, Atina'nın Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini ifade etti.

Miçotakiz "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" açıklamalarını yaptı.

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İsmail Korkmaz
7.09.2022 12:35
Yorum yapanlara bakıyorum çoğunluğu Yunanlı gibi, içimizden önce bunları temizlemeden kimseye birşey yapamayiz  
 
Nurettin GÜN
7.09.2022 12:14
Sayın erdoğan bir gece ansızın yunanistan gidelim tamamda bu ceyhan tekfen otoban kavşağında yine kaza oldu buraya köprü yaptıracak kadar devletin gücü kalmadımı  
 
Türk
7.09.2022 12:09
CB nının bu konuşmaları seçmeni konsolide etmek. Sayın CB bir nato ülkesine posta koyulamaz olduğunu biliyor Nafile bunlar Seçmen uyandı eski seçmen değil artık  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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