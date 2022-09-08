Flaş... Flaş.... Yunanistan'dan Erdoğan'a ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' yanıtı

Türkiye'den gelen açıklamalara yönelik Yunanistan'ın "net bir pozisyonu" olduğunu söyleyen Dora Bakoyannis; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, "Türkiye şu anda eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde. Daha önce bu tür söylemleri, özellikle de Cumhurbaşkanı'ndan hiç duymadım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Bakoyannis; Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hatırlatarak, "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır. Yunanistan'ın yanıt vermeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor" dedi.

Bakoyannis ayrıca, Türkiye'nin, Yunanistan'ın yeni silahlanma programından 'korktuğunu' ve bundan dolayı Türkiye'nin kendisini 'güvensiz hissettiğini' öne sürdü.

'BATILILAR, ERDOĞAN'A GÜVENMİYOR'

Dora Bakoyannis, "hiçbir hükümetin, ülkenin egemenliğinin ihlalini kabul edemeyeceğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın, hem Türk kamuoyuna hem de ABD'ye mesaj vermek istediğini" iddia etti.

'Batılıların, Türkiye'yi Batı'da tutmaya çalıştığını, ancak Erdoğan'a güvenmenin zor olduğunu da bildiklerini' söyleyen Bakoyannis, "Erdoğan'ın, Yunanistan'a saldırma ihtimalinin olduğuna inanmıyorum. Korktuğum şey kazanın yaşanması, tabii bu bir olasılık. Erdoğan'ın adalarımıza saldırması bir hayal. Zor zamanlar geçireceğiz, çünkü bu gerilimlerin bir bedeli var. Kararlı ve soğukkanlı olmalıyız" dedi.