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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı BB raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:27
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Flaş... Flaş... İçişleri Bakanlığı, İBB raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı BB raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti
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AA'nın aktardığı haberde, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

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Sefer
22.12.2022 09:55
Ibb nin hazırladığı yolsuzluk dosyalarını sümen altı eden iç işleri bakanı,10 bin $ rüşvet alan milletvekili icin cumhuriyet baş savcılarını harekete geçirmez ken, ibb ele akp geçirmesi için uğraşıyor  
 
ayıp
22.12.2022 09:43
o müfettişe sormazlar mı? arkadaş madem bu işe alınanlar terörle iltisaklı, sen neden işe alınırken temiz kağıdı veriyorsun bunlara? az kaldı geççek geççek!  
 
Adalet
22.12.2022 09:42
Zamanın da adamın biri bu laik düzen kanlı mı değişecek kansız mı demişti, bunlar laik düzeni değiştirmeden gitmeyecek ve savaşta her şey mübahtır diyerek ellerinden gelen bütün zorbalığı yapacaklar  
 
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