Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum

Kılıçdaroğlu, iktidarın ayrımcı diline karşı sağduyu çağrısında bulunarak, "Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" dedi.

Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum

Editör: Oğuz OK

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin ayrımcı diline tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu, "Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullandı.

"ARTIK VATANIMIZIN HUZURUNU BOZMAKTAN VAZGEÇİN"
"Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün." diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, "Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

UHUD SAVAŞI BENZETMESİNE TEPKİ
"Seçime darbe dediniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."

kkk.jpg
AKP'NİN AYRIMCI DİLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedep alarak, "14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz." demişti.

Adalet Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, "Millet İttifakı’na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye’nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye’nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. 14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak." şeklinde konuşmuştu.

SOYLU, 14 MAYIS İÇİN "SİYASİ DARBE GİRİŞİMİ" DEDİ
İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu ise 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi olarak nitelendirerek, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir." demişti.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimi Uhud savaşına benzeterek, "Nihai sonuçlar elde edilinceye kadar hiçbir arkadaşımız vazifesinden vazgeçmeyecek. Tabiri caizse hiç kimse Uhud'daki dağını terk etmeyecek. Böylece sandıklarımıza ve sandık sonuçlarımıza sahip olacağız.” İfadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş ve Gaffar Okkan’ın katillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim
Kılıçdaroğlu Financial Times'a konuştu. "Erdoğan'ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz"
Ünlü anketçi "Bayramdan sonra her şey değişti" diyerek açıkladı. 2 adayın oylarında büyük değişim
Seçime 'darbe' diyen Soylu'dan yeni açıklama: Oy kullanmak çok kutlu bir iştir
Öne Çıkanlar
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Son Haberler
Mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir? Keşfet
Mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir?
Batman’da FETÖ operasyonu Güncel
Batman’da FETÖ operasyonu
Kamyon ve otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı Güncel
Kamyon ve otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler? Keşfet
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
FIBA duyurdu: Türkiye ev sahibi olacak Spor
FIBA duyurdu: Türkiye ev sahibi olacak
Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi Güncel
Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi
Lüks kumarhaneye polis baskını Güncel
Lüks kumarhaneye polis baskını