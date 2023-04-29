Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum

Editör: Oğuz OK



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin ayrımcı diline tepki gösterdi.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu, "Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullandı.



"ARTIK VATANIMIZIN HUZURUNU BOZMAKTAN VAZGEÇİN"

"Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün." diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, "Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.



UHUD SAVAŞI BENZETMESİNE TEPKİ

"Seçime darbe dediniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."



AKP'NİN AYRIMCI DİLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedep alarak, "14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz." demişti.



Adalet Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, "Millet İttifakı’na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye’nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye’nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. 14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak." şeklinde konuşmuştu.



SOYLU, 14 MAYIS İÇİN "SİYASİ DARBE GİRİŞİMİ" DEDİ

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu ise 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi olarak nitelendirerek, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir." demişti.



AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimi Uhud savaşına benzeterek, "Nihai sonuçlar elde edilinceye kadar hiçbir arkadaşımız vazifesinden vazgeçmeyecek. Tabiri caizse hiç kimse Uhud'daki dağını terk etmeyecek. Böylece sandıklarımıza ve sandık sonuçlarımıza sahip olacağız.” İfadelerini kullanmıştı.