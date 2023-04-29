Seçime 'darbe' diyen Soylu'dan yeni açıklama: Oy kullanmak çok kutlu bir iştir

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, AKP Sultangazi Gençlik Kolları'nın düzenlediği "İlk Oyum Erdoğan'a" etkinliğine katıldı.



Önceki gün yaptığı "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir." açıklamasıyla büyük tepki çeken Soylu, bu kez gençlere seslenerek "oy kullanmanın önemine" değindi.



"OY KULLANMAK ÇOK KUTLU BİR İŞTİR"

Soylu konuşmasında, "Aranızda lisede okuyanlar var. İlk defa oy kullanacaklar var. Üniversitede okuyanlar var. Oy kullanmak çok kutlu bir iştir. Bir de mesuliyeti de zor bir iştir. Çünkü birine emanet veriyorsunuz. Yani arabanız varsa emanet verebilirsiniz. Eviniz varsa emanet verebilirsiniz. Çantanız varsa emanet verebilirsiniz. Bunları kime emanet verebilirsiniz? Güvendiniz birisine değil mi? Yani güvendiğiniz insanlara emanet verebilirsiniz. Ama başka örnekler de var. Mesela babalar var. Ticaret sahibi dükkanları var. Çocuğu diyor ki ben de biraz yetki alayım. Babası onu dükkan yönetme emaneti vermiyor, veya araba var. Arabasını vermiyor. Oysa oy kullanmak o kadar kıymetli, kutlu bir iştir ki." ifadelerini kullandı.



"SİZİN EN BÜYÜK ŞANSINIZ TAYYİP ERDOĞAN DÖNEMİNDE HAYATTA BULUNMAKTIR"

Konuşmasında yine CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Soylu, “Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri şehir hastaneleri yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri Marmaray yapıyorlar, Avrasya yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin büyük statlarını yapıyorlar. Türkiye'nin gençler için kültür merkezlerini yapıyorlar. Peki dönelim şimdi Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapıyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapıyor? İzmir Belediye Başkanı ne yapıyor? Dans ediyor." dedi.



Gençlere yönelik "Sizin en büyük şansınız Tayyip Erdoğan döneminde hayatta bulunmaktır" iddiasında bulunan Soylu, şöyle konuştu:



"Kıymetli genç arkadaşlarım. Türkiye yağmur oldu. Kar oldu. Boran oldu. Birçok işle karşı karşıya kaldı ve birçok maliyetle karşı karşıya kaldı. Gezi olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Ardından 17-25 Aralık darbesiyle karşı karşıya kaldık. Ardından Doğu ve Güneydoğu'da 6-8 Ekim olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Ardından size şunu söyleyebilirim ki 15 Temmuz darbesiyle karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda bir de terörle karşı karşıya kaldık. Türkiye 40 yıldır terörle uğraşıyor. 40 yıldır maliyeti var. 40 yıldır bu maliyetler devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar, ülke yönetimi ciddi bir iştir. Eğer siz bunlarla ilgilenmezseniz, tedbir almazsanız, onların hepsi size esir alır. Sizin en büyük şansınız Tayyip Erdoğan döneminde hayatta bulunmaktır. Bunu çok net söyleyeyim."