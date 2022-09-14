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Flaş... Flaş... Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat kararı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili Emre Kara isimli gazeteciye açılan “Delil Karartma ve Yalan Beyan” davasında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verildi. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:32
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:38
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Flaş... Flaş... Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat kararı

Flaş... Flaş... Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat kararı
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Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in Kahramanmaraş’ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için açılan davada sona gelindi.

'14,5 DAKİKALIK GÖRÜŞME' İDDİASI

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında, helikopterin düştüğü tarihte Sivas’ta gazetecilik yapan E.K’nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş’e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü.

HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma” suçlaması ile açılan davaya devam edildi.

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı. Sanık Emre Kara ise duruşmaya katılmadı.

BERAAT KARARI ÇIKTI

Emre Kara’nın HTS kayıtlarına göre 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52’da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldüğü duruşmada ilgili GSM firmalarından sadece geçmiş 2 yıl detaylarına ulaşılabildiği için mahkeme tarafından delil yetersizliğinden dolayı Emre Kara’nın beraatına karar verdi.(AA)

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Alperen
14.09.2022 13:58
Hepsi yalan..gerçek olan Muhsin Başkanı kimlerin ve neden öldürdükleri belli..Su destisinde ses neden çıkmıyor?ülkücüler-Alperenler bunu yapanları kesinlikle bulacaklarına ve halka göstereceklerine in  
 
Türkiye istila ediliyor, yunan işgale başladı.. millet fakirleşiyor biz normal gibi yaşıyoruz..
14.09.2022 13:57
reisin şehit olduğu gün bugünlerin geleceğini hissetmiştim.. hertürlü Türk ve Türkiye düşmanları ödüllendiriliyor ve millet sesini çıkarmıyor..  
 
6 nesil ucak yapilirken biz hala teryareyi tartisiyoruz
14.09.2022 13:55
Tayip kendisine rakip gordu ve infaz etti ise de yaramis  
 
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