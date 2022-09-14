Muhsin Yazıcıoğlu davasında skandal gelişme. Emre Kara HTS kayıtları gönderilmediği için beraat etti

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'in Kahramanmaraş'ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için açılan davada sona gelindi.

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında, helikopterin düştüğü tarihte Sivas'ta gazetecilik yapan Emre Kara'nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş'e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin Emre Kara hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma" suçlaması ile açılan davaya devam edildi.

Karardaki HTS detayı dikkat çekti

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı. Sanık Emre Kara ise duruşmaya katılmadı. Emre Kara'nın HTS kayıtlarına göre 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52'da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldüğü duruşmada ilgili GSM firmalarından sadece geçmiş 2 yıl detaylarına ulaşılabildiği için mahkeme tarafından delil yetersizliğinden dolayı Emre Kara'nın beraatına karar verdi.

HTS KAYITLARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

HTS Kayıtları, kişilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır.

HTS baz istasyonu kayıtları ne kadar süre saklanır?

İletişimin tespiti kararı iki ay için verildiğinde, bu karar sadece iki ay için geçerli olacak. İki ayın bittiği son güne kadar şüpheli veya sanığın iletişim kayıtları geçmişe dönük ve süre sınırı olmaksızın elde edilebilecektir.

