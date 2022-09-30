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Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu kabul etti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 22:25
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Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ait bir fotoğraf paylaşarak “Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim.” dedi.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul edene Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.” ifadelerini kullandı.

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Abbas
30.09.2022 22:57
Kemal bey Eğer CB olursa bu suikastı kesin çözer, bakın herkes dürüst insanı görüyor, inşallah CB olur, ülkenin yıllardır süren sorunlarını çözer, ülkeye huzur gelir  
 
Ertuğrul Tekeli
30.09.2022 22:48
Kemal Kılıçdaroğlu'na hep bu güne kadar mesafeli ve endişe ile baktım. İster aday ol, ister olma, bu andan itibaren oyum sana. Artık kapansın bu ülkenin tüm yaraları.  
 
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