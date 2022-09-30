Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ait bir fotoğraf paylaşarak “Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim.” dedi.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul edene Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.” ifadelerini kullandı.