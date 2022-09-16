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Muhsin Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararının ardından geriye karanlık soruları kaldı. Emre Kara neden 16 kez ödemeli aradı

BBP merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu davasında iki gün önce flaş gelişme yaşanmış Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü aradığını söyleyen eski muhabir Emre Kara hakkında beraat kararı verilmişti. Ortaya çıkan belge ise akıllarda soru işareti yarattı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:25
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Muhsin Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararının ardından geriye karanlık sorular kaldı Yazıcıoğlu davasının kilit ismi Emre Kara delil yetersizliğinden beraat etmişti

Muhsin Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararının ardından geriye karanlık soruları kaldı. Emre Kara neden 16 kez ödemeli aradı
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Dilek Kılıç Taşdemir / YENİÇAĞ GAZETESİ

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'in Kahramanmaraş'ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için açılan davada, olayla ilgili Emre Kara isimli gazeteciye açılan “delil karartma ve yalan beyan” davasında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verildi. Karardaki HTS detayı konuşulmaya devam ediyor.

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında, helikopterin düştüğü tarihte Sivas'ta gazetecilik yapan Emre Kara'nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş'e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin Emre Kara hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma" suçlaması ile açılan davada beraat kararı çıkmıştı.

Emre Kara'nın HTS kayıtlarına göre 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52'da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldüğü duruşmada ilgili GSM firmalarından sadece geçmiş 2 yıl detaylarına ulaşılabildiği için mahkeme tarafından delil yetersizliğinden dolayı Emre Kara'nın beraatına karar verdi.

16 KEZ NEDEN ÖDEMELİ ARADI?

Sanık Emre Kara'nın daha önce ki ifadelerinde aramadığını söyleyip iki gün önceki duruşmada verdiği ifadesinde 16 kez ödemeli arama yaptığını söylemesi dikkat çekti. Ortaya çıkan belgedeki altı çizili olan yerde ki cümle ise çok önemli. Orada ki husus telefona cevap verilmediği ya da aramanın reddedildiği yönünde.

Fakat İsmail Güneş’in bulunduğu yerde de telefon çekmediğine göre (Helikopterden 600 metre uzakta bulundu) yapılan ödemeli aramaların İsmail Güneş’in telefonuna hiç düşmemesi gerek. Dolayısıyla ödemeli arama telefona ulaşılamadığı için operatör tarafından reddedilmesi gerekir. 

Emre Kara tarafından yapılan son arama 19:04:47’de yapıldı. İsmail’in 112 ile son görüşmesi 17:33. Bu saatten sonra kayarak 600 metre uzağa gittiğini varsaysak 19:04:47’de telefonun çekmiyor olması gerek.

Davayla ilgili "iletişimin tespiti talebi"ne verilen yanıt dikkate alındığında akıllara şu sorular geldi:

-Emre Kara böyle ciddi bir olayda 16 kez neden ödemeli aramıştır?

-Daha önce hiç aramadığını söylediği halde bu mahkemede neden ödemeli aradığını söylemiştir?

-Bölgede ki HGS ve telsiz kayıtları alınmadan beraat neden verilmiştir?

 

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Sakallı Celal
16.09.2022 11:41
İki hava kazasına normal bakamadım ilki rahmetli Eşref Bitlis in uçak kazası ikinciside rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası çok şüpheli olağan dışı günlerde olağan dışı kazalardı  
 
Insan
16.09.2022 11:17
Tayip kendisine tehdit olarak gorunce ortadan kaldirdi olay bu ilk ve yaptigi sey deyil tayip bu herseyi yapar  
 
Abbas
16.09.2022 10:55
Alperen’ler başkanınızı ABD destekli Feto-akp nin yok ettiğini anlamıyorsanız size diyecek söz yok, işbirliğinize devam edin, hayırını görün  
 
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