Flaş.. Flaş.. Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı. Yeni takımı belli oldu

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Flaş.. Flaş.. Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı. Yeni takımı belli oldu
Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevinden ayrıldığı iddia edildi. Nuri Şahin'in yeni takımı da belli oldu

Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre Nuri Şahin, futbola başladığı kulüp olan Borussia Dortmund'la anlaştı. Anlaşmaya göre Nuri Şahin, sezon sonuna kadar antrenör olarak çalışacak bu sırada pro lisansını alacak. Şahin, sonraki 4 yılda ise Edin Terziç'in yerine takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Haberde Nuri Şahin'in ayrılık karşılığında Antalyaspor'dan birikmiş alacaklarından vazgeçtiği, ayrıca üstüne para da ödeyeceği belirtildi.

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başına 5 Ekim 2021'de geçti. Bu sürede 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 yenilgi gördü. Bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

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