Flaş... Flaş... Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte katıldığı Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi. Özel, Bahçeli’nin cumhur İttifakı’ndan memnun olmaması durumunda kendi ittifaklarına katılabileceğini söyledi.

Özel, “Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Ben Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Bu krizi yaratan AKP ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz."

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yayınladığı yazıda “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" diyerek gerekirse Cumhur İttifakı'ndan çıkabileceklerini ima etmişti.