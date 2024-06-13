MHP’den Özgür Özel’e tehdit. ‘Haddini bildirmekten çekinmeyiz’

CHP lideri Özgür Özel bugün dikkat çeken açıklama yaparak "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor.” demişti

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve ve İzzet Ulvi Yönter, Özel'in açıklamalarına tehdit ve hakaretle karşılık verdi.

Yalçın açıklamasında, "Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak aklınca seviyemize inmemekten bahsetmişsin. Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın. Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun. Lakin nefesini boşuna tüketiyorsun" ifadelerini kullandı.

Yalçın’ın paylaşımını devamı:

Sahte kabadayılıkla bizi ürküteceğini sanıyorsan aldanıyorsun. İşi gücü, ülkeye yarar getirecek siyaseti bir kenara bırakıp bizimle uğraştığına göre; bizden adamakıllı korkuyor, tırsıyorsun. Tıpkı tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallayan korkaklara benziyorsun. MHP’nin iç işlerine karışma hadsizliğin de cabası… Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak Yerel Seçimlerin rüzgârında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin.

Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş. Ama şu sıralar kapıldığın kibir ve gurur yüzünden ayağın yerden kesilmiş. Kibrin ve enaniyetin, gözünü kör etmiş. Gerçekleri göremiyorsun. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel... Bunlar; korkaklık, gurur ve öfkedir. Sende bunların üçü de var. Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Korkaklar; duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin. Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun.

"HADDİNİ BİLDİRMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

"Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun" iddiasında bulunan Yalçın:

Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin.

ULVİ YÖNTER: İSPAT ERMEZSİN NAMERTSİN

İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha…Yüzü sanki kösele derisi, ne desek nafile…Zira gafile kelam nafile kelam…Özgür, anormal zihniyetini normalleşme diye yutturmaya kalkışman komedi…Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun! Bizi kiminle konuştun veya konuşuyorsun bilemem, ama güvenme işbirlikçi ve kripto dostlarına saman doldururlar kirli postuna…İspat bekliyoruz Özgür, ispat…Bize yönelik iddialarını ispat etmezsen namertsin.

ÖZEL NE DEDİ?

Özgür İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte katıldığı Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı sonrası açıklamalar yaparak “Ben Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. " Dedi.

Devamında ise “Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarsak vurgun yeriz. Onları o seviyede bırakalım. Samimi ülkücüler de o iki isimden yaka silkiyorlar, partiye yük olduğunu söylüyorlar zaten" ifadelerini kullandı.