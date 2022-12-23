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PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından polisle çatıştı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 21:09
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PKK destekçileri üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından Paris'te polisle çatıştı

PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
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Fransa'nın Başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişinin de yaralandığı açıkladı.  

Paris Savcısı Laure Beccuau, başkentte Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda  üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.  

Saldırganın atıcılık kulübü üyesi Williams M. olduğu ve ruhsatlı silahı bulunduğu belirtilirken, bölgede toplananlarla polis arasında arbede çıktı. Olaylarda 6 polisin yaralandığı kaydedildi.  

Savcı, yüzünden yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.  

Bu arada saldırı sonrası PKK yanlılarının toplanarak, mahallede Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü.  

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