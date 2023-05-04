Zelenskiy, Ukrayna'da işlenen suçlar için özel mahkeme kurulmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna'da işlenen suçlar için özel mahkeme kurulmasını istedi

Hollanda'yı ziyaret eden Zelenskiy, Lahey'deki World Forum'da "Ukrayna için adalet olmadan barış olmaz" başlıklı bir konuşma yaptı.

İngilizce yaptığı konuşmasında, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kast ederek "Hepimiz, burada, işlediği suçlar sebebiyle adaletin başkenti Lahey'de mahkum edilmesi gereken kişiyi, diğer Vladimir'i görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Lahey'de kurulmasını istediği bu mahkemenin, özellikle saldırı suçunu ele alması ve bir sonraki adımda da savaşın yol açtığı zararın, saldırı suçunu işleyenlerin mal varlığından karşılanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya verdiği destek ve mühimmat için Hollanda'ya teşekkür eden Zelenskiy, askeri desteğin devam etmesinin savaşın kazanılması için çok önemli olduğunu vurguladı.

ZELENSKİY, SENATOYU VE UCM'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Zelenskiy, Hollanda'da sabah saatlerinde parlamentosunun üst kanadı olan Senatoyu, daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret etti.

UCM'den yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da işlenen suçlar için başlatılan soruşturma ve adaletin sağlamasına yönelik katkılarından ötürü Mahkeme Başkanı Piotr Hofmanski'ye memnuniyetini aktardığı belirtildi.

Açıklamada, Hofmanski'nin de Ukrayna'nın işbirliği sebebiyle UCM adına Zelenskiy'ye teşekkür ettiği kaydedildi.

Bu, Zelenskiy'nin Ukrayna Devlet Başkanı olarak Hollanda'ya yaptığı ilk ziyaret olurken bazı milletvekilleri, Zelenskiy'nin Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı "4 ve 5 Mayıs Anma Törenleri"nin olduğu gün ülkeyi ziyaret etmesini eleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, konuşmasının ardından Başbakanlık çalışma ofisi Catshuis'e geçerek Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

(AA)

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