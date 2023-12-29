Batuhan Karadeniz Süper Kupa'nın yeni adını açıkladı. Mehmet Büyükekşi'ye 'bu ülkeye gelme' dedi

Skyspor youtube kanalında yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, açtı ağzını yumdu gözünü.

Ali Koç, Dursun Özbek, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli futbolculara teşekkür eden Batuhan Karadeniz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için çok sert konuştu.

Süper Kupa'nın bundan sonraki adı için de öneri getiren Batuhan, "Belki de son yayınım olacak" dedi ve şu ifadeleri kullandı.

"Ali Koç'a, Dursun Özbek'e sonsuz teşekkür ediyorum. Orada oynamayan, sahaya çıkmayan bütün oyunculara teşekkür ediyorum ki, bizim karakterimizin, ülkemizin herhangi bir para birimine satılmadığını orada bugün gösterdiniz. Sen hala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Süper Kupa'yı ki bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk Süper Kupası olacak o kupanın adı, orada hala sonuna kadar pazarlıktaysan sen bu ülkeye gelme. Bunu araştırsınlar, ben böyle ne Müslümanlık gördüm ne Türklük gördüm ne vatanseverlik gördüm. Belki de bu son yayınım olsun, ama lanet olsun. Bizi dünyaya rezil ettiniz be!"

