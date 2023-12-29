Süper Kupa'yı ortadan ikiye bölün yarısını Fenerbahçe'ye yarısını Galatasaray'a verin. Sedat Kaya yazdı

Bu halkın onurunu parayla satın alacağını sananlara en iyi cevabı onlar verdi.

Futbol Federasyonu'nun yerlere düşürmeye çalıştığı cumhuriyet değerlerini onlar yüceltti.

Milli marşımıza, Atatürk'e onlar sahip çıktı.

Onlar "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" diyerek Suudi Arabistan'ın dayatma zincirlerini kırıp, yerlere attı.

Onlar futbolumuzun asırlık çınarları Fenerbahçe ve Galatasaray.

Federasyonun yapması gerekeni yaptılar, Süper Kupa finaline çıkmadılar.

Belli ki, bu çapsız, işbilmez federasyonun artık sayılı saatleri var.

Kim göreve getirdiyse, o görevden almak üzere.

Yeni gelecek federasyona bir önerim var.

Fenerbahçe ve Galatasaray bu gece Süper Kupa'nın şampiyonu oldular.

O yüzden bu kupayı ikiye bölün, yarısını Fenerbahçe'ye, diğer yarısını Galatasaray'a verin.

Müzelerinin baş köşelerine koysunlar ki, gelecek nesiller bu onurlu duruşlarını hep hatırlasınlar.

Eğer bir final maçı oynanacaksa, o da dostluk maçı olsun.

Sonunda ikisi de şampiyon ilan edilsin.

Eğer mesele marka değeri ve vizyonsa, alın size vizyon.

Unutmayalım.

1958 yılının berabere biten Başvekil kupası da ikiye bölünmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray finalde 1-1 berabere kalınca, iki takımın isteğiyle ikiye bölünen kupanın bir yarısı Fenerbahçe'ye, diğer yarısı da Galatasaray'a verilmişti.

O yarım kupalar bugün müzelerinde duruyor.