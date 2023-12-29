Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle Süper Kupa maçına çıkmayı reddetti.

Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Süper Kupa oynanmayacak.

TFF ile Fenerbahçe ve Galatasaray arasında saatler süren toplantıda Ali Koç ve Dursun Özbek geri adım atmadı.

Ali Koç ve Dursun Özbek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF yönetimine iletti.

Ali Koç ricalar üzerine toplantıya geldi ve ‘Ne demek Atatürk yok? Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok’ diye sinirlenerek odayı terk etti.

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