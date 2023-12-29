Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçına çıkamaması dünya gündeminde

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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçına çıkamaması dünya gündeminde
Yunan basını Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmamasını manşete taşıdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk pankartlarına izin verilmemesi sonucu Süper Kupa maçına çıkmama kararı yabancı basında da yankı buldu.

Yunan basını haberi böyle duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe: Süper Kupa, Suudi Arabistan ve Türk sembolleriyle yaşanan fiyaskonun ardından ertelendi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, maç ve devletin yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Türk milli sembollerinin sergilenmesi konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi.

Suudi Arabistan-Türkiye anlaşmazlığının ateşkese varamaması nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı Riyad'da oynanmayacak.

Türkler, devletin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için yarışı etkinliklerle birleştirmeyi planlamıştı.
Barış mesajlarının yer aldığı pankartlar, yıllar içinde Türklerin ölümlerine ilişkin mesajların yer aldığı mesajlar, Kemal Atatürk ile ısınma maçında tişörtler giymek ve ülkenin milli marşını yüksek sesle söylemek

Türklerin "King Sound"da yapacağı şeylerden bazılarıydı.

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