Yunanlılar çok ağır cevap vermişti. Fatih Portakal Yunanlıların verdiği cevaba sessiz kalan iktidara verdi veriştirdi

Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajının yankıları sürüyor.

Erdoğan'ın bu çıkışına Yunanistan'dan yanıt geldi. Yunanistan'da eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt olarak "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gelen açıklamalara yönelik Yunanistan'ın "net bir pozisyonu" olduğunu söyleyen Dora Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, "Türkiye şu anda eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde. Daha önce bu tür söylemleri, özellikle de Cumhurbaşkanı'ndan hiç duymadım" ifadelerini kullandı.

Bakoyannis ayrıca, Türkiye'nin, Yunanistan'ın yeni silahlanma programından 'korktuğunu' ve bundan dolayı Türkiye'nin kendisini 'güvensiz hissettiğini' öne sürdü.

Atina'dan gelen yanıt karşısında hükümet henüz bir cevap vermezken Fatih Portakal, sessiz kalan iktidara sosyal medyadan yüklendi.

Portakal, "Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?" dedi.

"Bile isteye kriz çıkarmak bu olsa gerek! Yıllarca görmemezlikten gel, sonra “geliriz ha!” de. Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?"

@tcbestepe

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da TEKNOFEST etkinliğinde açıklamalarını Balkan ziyaretlerinde detaylı söylemleriyle genişletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda vakti saati gelince gereği yapılır. Bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi şu bu adımları atmak hayra alamet değil.'' ifadelerini kullandı.