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Yunanistan'ın işgal altındaki adalara silah sevkiyatı görüntülendi

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 11:34
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Yunanistan'ın işgal altındaki adalara silah sevkiyatı İHA tarafından görüntülendi

Yunanistan'ın işgal altındaki adalara silah sevkiyatı görüntülendi
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Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, "Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir" dedi.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Eylül’deki konuşmasında, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk jetlerine yönelik taciz ve provokasyonlarını eleştirmişti. Erdoğan, "Ey Yunan! İzmir'i unutma" demiş, "Fazla ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" açıklamalarını yaptı.

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Abbas
25.09.2022 11:53
Cumhur ittifakı uyuyormusunuz? Sonra çıkıp bize efelenmeyin ?, bakın Halep burda değil ama silahlar orda  
 
Emin Ağa
25.09.2022 11:49
Lozan'a dayanarak vurun kardeşim, yoksa kimse vıdı vıdı yapmasın.  
 
muhalefet adam
25.09.2022 11:48
adaların işgal edilmesine izin veren kim uyuyan kim sesini çıkarmayan kim uyarılınca siz ne biliyorsunuz diyen kim bu adaları peşkeş çeken kim.Söylemeye gerek varmı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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