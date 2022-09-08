Erdoğan: Putin'i haklı bulduğum noktalar var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı. İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin güzergâhın değiştirilmesi gerektiğini ve tahılın yoksul ülkeler yerine Avrupa Birliği'ne gittiğini ifade etmişti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

"BİZ DE İSTİYORUZ Kİ RUSYA'DAN TAHIL SEVKİYATI BAŞLASIN"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'in haklı olduğu bir konu olduğunu ve tahıl sevkiyatında gelen tahılların zengin ülkelere gittiğini fakir ülkelere gitmediğini söyleyerek Putin’in yaptığı eleştiriye hak verdi.

Erdoğan “Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz.”

“GERÇEKTEN FAKİR OLAN ÜLKELERE DE BU TAHILI ULAŞTIRALIM"

“Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım."

Üç anlaşmanın imzalandığına dikkat çeken Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca ele alındığını söyledi.

900 MİLYON DOLARI YAKALADIK

Erdoğan, ticaret hacminin salgın öncesi seviyeyi geride bıraktığını ve 900 milyon doları yakaladığını belirtti. Sözlerinin devamında “Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu fakat biz bunu tabii çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu rakamı önümüzdeki dönemde önce ikiye katlayacağımıza, ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir.

DAYTON ANLAŞMASI

Basın mensuplarından gelen soru üzerine Erdoğan “Tabi Bosna Hersek’le ilgili olarak ziyaretimde liderle yaptığım görüşmede, ‘bu iş sıkıntı itibariyle nereden geliyor’ denilirse bana göre Dayton’dan geliyor. Dayton, Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartlarında bunu bizzat rahmetli Aliya’dan dinledim, ‘başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu ve biz o zaman zoraki imzayı attık’ dedi. Demek ki memnun değildi. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Ve bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı, bu liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermeli” dedi.