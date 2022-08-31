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Flaş... Yeniçağ az sonra belgeleriyle bir skandalı daha açıklayacak

Yeniçağ Gazetesi, az sonra Şırnak Üniversitesi'ndeki bir skandalı açıklayacak. Detaylar geliyor...

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:01
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:05
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Flaş... Yeniçağ az sonra belgeleriyle bir skandalı daha açıklayacak
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Yeniçağ Gazetesi, az sonra Şırnak Üniversitesi'ndeki bir skandalı açıklayacak.

Detaylar geliyor...

 

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Nalan Doğru Mücadele
31.08.2022 12:24
inonü de bunlara toprak vermiş, şimdilerde bizden daha zengin etmiş devlette baş köşelerdeydiler Sırtımızi hep yere getirme ve yüceliğimizi kırmaya çalışma zevki Kornalar, ambulanslar,itfai sirenleri.  
 
Temuçin
31.08.2022 12:22
Onlara herşey serbest gibi görünüyor  
 
gözler ışıl ışıl.. kafalar akpak..
31.08.2022 12:16
bu yolsuzlukta da bir hayır vardır..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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