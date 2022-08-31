Flaş... Yeniçağ az sonra belgeleriyle bir skandalı daha açıklayacak

Yeniçağ Gazetesi, az sonra Şırnak Üniversitesi'ndeki bir skandalı açıklayacak.
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UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.