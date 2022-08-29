AKP il başkanı hem kendi üzerine hem de eşinin üzerine kamu arazileri geçirdiği iddia edildi. Yeniçağ belgelere ulaştı

Yeniçağ Özel Haber / Gamze Dağ

Bir bürokratın Yeniçağ’a verdiği bilgi ve tapu kayıtlarına göre; 2006 yılında 'karşılıksız çek düzenleme' suçu işlemesiyle de gündeme gelen AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın hem kendi üzerine hem de eşi Fatime Erkan’ın üzerine devletin hazine arazilerini geçirdiği iddia edildi.

Şırnak Maliyesinde görev yapan ve ismini vermek istemeyen bir bürokrat Yeniçağ’a yaptığı açıklamada "Şırnaklı bile olmayan sadece AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın karısı olan ve ev hanımı olduğu için hiçbir geliri olmayan Fatime Erkan'ın Ankara ve Mersin'de adı geçen gayrimenkulleri satın alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kendi üzerlerine kamu arazilerini geçirmesi de alenen işlenmiş bir suçtur. AKP il başkanı olmasaydı bu karı-kocanın Tapu Kadastro marifetiyle üzerlerine geçirdikleri kamu arazileri hakkında Şırnak Maliye Hazinesi hemen dava açardı. Fakat siyasi gücün ranta nasıl dönüştürüldüğünün en açık delili bu tapu kayıtlarıdır" ifadelerini öne sürdü.

İBRAHİM HALİL ERKAN’IN VE EŞİNİN ÜZERİNE GEÇİRİLEN KAMU ARAZİLERİNİN KAYITLARI

Bürokratın Yeniçağ’a sunduğu iddialara göre,

Fatime Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 346 ada 26 parseli (yüz ölçümü 4 bin 216,66 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile kendi üzerine geçirtti.

Fatime Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 346 ada 61 parseli (yüz ölücümü 2 bin 263,2 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile 11.09.2015 tarihinde kendi üzerine geçirtti.

İbrahim Halil Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 346 ada 22 parseli (yüz ölçümü 4 bin 149,17 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile kendi üzerine geçirtti.

İbrahim Halil Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 346 ada 66 parseli (yüz ölçümü 4 bin 275,63 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile kendi üzerine geçirtti.

İbrahim Halil Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 346 ada 81 parseli (yüz ölçümü bin 946, 46 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile kendi üzerine geçirtti.

İbrahim Halil Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 346 ada 84 parseli ( yüz ölçümü 2 bin 361,5 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile kendi üzerine geçirtti.

İbrahim Halil Erkan, Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü’nde devlet hazinesine ait 384 ada 1 parseli (yüz ölçümü 2 bin 882,78 m2) susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile kendi üzerine geçirtti.

Tapu belgeleri:

BİR DE İMAR HAKKI VERİLMİŞ

Erkan’ın üzerinde olan Şırnak Cumhuriyet Mahallesi’nde devlet hazinesine ait olduğu iddia edilen 334 ada 16 parselin, 04.12.2020 tarihinde imara açıldığı fark edildi.

AKP İL BAŞKANI OLDUKTAN SONRA EŞİNİN MAL VARLIĞI BİR ANDA ARTTI

İbrahim Halil Erkan’ın, 2006 yılında “karşılıksız çek düzenleme” suçundan yargılandığı davada Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar üzerine 2 bin 300 TL ödeyerek ceza almaktan kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Erkan 2006 yılında bu bedeli dahi ödeyemezken, 2017 yılının Eylül ayında AKP Şırnak İl Başkanı olduktan sonra eşi Fatime Erkan’ın üstüne geçen tapu kayıtları:

Fatime Erkan, 11.09.2019 tarihinde Mersin Erdemli Tömük Mahallesi 15 ada 94 parseldeki meskeni satın aldı.

Fatime Erkan, 16.08.2018 tarihinde Ankara Etimesgut Bağlıca Mahallesi 46993 ada 1 parseldeki meskeni satın aldı.

Fatime Erkan, 24.01.2020 tarihinde Ankara Çankaya 44419 ada 8 parseldeki meskeni satın aldı.

Tapu belgeleri:

ARAZİLER ŞIRNAK'IN EN DEĞERLİ YERLERİNDEN

Söz konusu arazilerin Siirt Şırnak yolu üzerindeki güzergahta olmaları nedeniyle Şırnak'ın en değerli arazilerinden olduğu görüldü.

ŞIRNAK ÇAKIRSÖĞÜT KÖYÜ’NDE YAŞAYAN VATANDAŞ DURUMU ANLATTI

Şırnak’ta Çakırsöğüt Köyü’nde yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, İbrahim Halil Erkan’ın AKP İl Başkanı olduktan sonra Hidroelektrik Santrali ve Güneş Enerjisi santraline dahi sahip olacak kadar zenginleştiğini belirterek “İbrahim Halil Erkan, rüşvet almadan hiç bir işi yapmıyor. Şırnak ve ilçelerindeki tüm ihalelerden payını alıyor, kamu ihalelerine fesat karıştırıyor, müteahhitlerden para almadan hiçbir ihaleyi verdirmiyor.” suçlamasında bulundu.

Yeniçağ’a Erkan hakkında konuşan vatandaş, geçtiğimiz aylarda gündem olan Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan’ın kuzeni Vehip Birlik’e özel kadro açması gibi kardeşi İbrahim Halil Erkan’ın da İŞKUR üzerinden yapılan işçi alımlarında kamu kurumlarına yerleştirilecek kişilerden yüksek miktarda para alarak usulsüzlük yaptığını iddia etti.

Köylülerin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren vatandaş, “Şırnak halkı yoksulluk içinde kahrolurken, Erkan kardeşler ailecek yaptıkları yolsuzluklarla zengin bir hayat yaşıyorlar. İsyan ediyoruz artık bu kirli düzene ama devlet büyüklerimiz sesimizi duymuyor yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

2006 YILINDA KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İbrahim Halil Erkan'ın 2006 yılında 'karşılıksız çek keşide etme' (düzenleme) suçu, 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi ve suç tespit edildi.

Dolandırıcılık yaptığı tespit edildiği, Erkan'ın davacıya 2 bin 300 TL ödeyerek ceza almaktan kurtulduğu tutanaklara yansırken o yıllarda bu tutarı bile ödeyecek gücü olmadığı iddia edildi.

İşte mahkeme kararı:

ABİSİ REKTÖR MEHMET EMİN ERKAN DA KAMU ARAZİLERİNİ ÜZERİNE GEÇİRMİŞTİ

Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın kardeşi olan Mehmet Emin Erkan hakkında kamu arazilerine el koyduğu ve izinsiz olarak kullandığı iddiasıyla Şırnak Maliye Hazinesi dava açılmıştı. Mahkeme Erkan’ın kamu arazilerine el koyduğuna hükmetmişti. Erkan kararı Yargıtay’a taşımıştı.

Şırnak Kadastro Mahkemesi, Rektör Erkan’ın, Şırnak ili Çakırsöğüt Köyü'nde Hazine’ye ait 22 bin 671 metrekare araziyi kendi adına yazdırdığını belirterek yapılan incelemelerde alanın özel mülkiyete konu edilemeyeceğine karar vermişti.