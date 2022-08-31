31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • YENİÇAĞ Şırnak’taki bir büyük skandalın daha belgelerine ulaştı. Sahte diplomayla doçentlik yaptığı ortaya çıktı

YENİÇAĞ Şırnak’taki bir büyük skandalın daha belgelerine ulaştı. Sahte diplomayla doçentlik yaptığı ortaya çıktı

Yeniçağ’ın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre, Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapan Hatice Suna Sönmezalp’in ÜAK tarafından doçentlik diploması iptal edildi. Ancak, Sönmezalp doçentlik diploması olmamasına rağmen Şırnak Üniversitesi’de doçent olarak görev yapmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:56
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:18
Takip Et

Yeniçağ Şırnak’taki bir skandalın daha belgelerine ulaştı. Hatice Suna Sönmezalp’in sahte diplomayla doçentlik yaptığı ortaya çıktı

YENİÇAĞ Şırnak’taki bir büyük skandalın daha belgelerine ulaştı. Sahte diplomayla doçentlik yaptığı ortaya çıktı
+
Aa
-

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

 Yeniçağ’ın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre; adı daha önce kamu arazilerini üstüne geçirme suçuyla anılan ve Şırnak Üniversitesi’nde eş/dost/akrabaların akademik kadrolara atanması ile gündeme gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan’ın usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

ÜAK’ın Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne Hatice Suna Sönmezalp’in diplomasının iptal olduğuna dair belge göndermesine rağmen Sönmezalp Üniversite Rektörlüğü tarafından doçentlik görevinden uzaklaştırılmadı.

İsmini vermek istemeyen ve Yeniçağ’a konuşan bir akademisyen tarafından Sönmezalp’in, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan’a kendisini görevden uzaklaştırmaması için rüşvet verdiği de iddia edildi.

Geçersiz olduğu ortaya çıkan diploma:

“ÜAK BELGEYİ GÖNDERİR, REKTÖRLÜK UYGULAR”

ÜAK Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne “Sönmezalp’in doçentlik diplomasının iptal edildiği halde neden Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak göreve devam ettiğini” sorduğumuzda ise yetkili kişi “ÜAK belgenin iptal olduğu bilgisini belgeleriyle Üniversite Rektörlüğü’ne gönderir. Kararı uygulayacak olan kurum rektörlüktür.” cevabını verdi.

ÜNİVERSİTE PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SÖNMEZALP ADINI DUYUNCA TELEFONU KAPATTI

Öte yandan Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nı arayarak “Üniversitesiniz bünyesinde Hatice Suna Sönmezalp doçent olarak mı görev yapıyor” diyerek sorduğumuzda Sönmezalp’in adını duyan yetkili telefonu kapattı.

Israrlı aramalarımıza rağmen telefonumuza cevap verilmedi.

SÖNMEZALP’İN AYLIK MAAŞI 29 BİN 457 TL

Yeniçağ’a gelen bilgilere göre, Sönmezalp Şırnak Üniversitesi’nden 29 bin 457 lira maaş aldığı öne sürüldü.

“PROMOSYON DA HAKSIZ OLARAK VERİLDİ”

Yeniçağ’a konuşan akademisyen “Şırnak Üniversitesi’nin 03.12.2020 tarihli öğretim üyesi alım ilanının ÖÜ2020/34 nolu Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Doçent kadrosuna başvuran Hatice Suna SÖNMEZALP, 19.01.2021 tarihinde ilgili kadroya atandı. Bu tarihten beri Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Doçent olarak görev yapıp üniversiteden doçent maaşı alan Sönmezalp’in doçentlik belgesi ÜAK tarafından iptal edildi. Ancak söz konusu kişi Doçentlik belgesi iptal edildiği halde üniversitede görevine devam ettirildi. Ayrıca Sönmezalp’e, üniversite personellerine verilen promosyon da haksız olarak verildi. E-devlet üzerinden ilgili kişinin doçentlik belgesi sorgulandığında söz konusu diplomanın geçersiz olduğu görülüyor. Buna rağmen YÖK akademik sayfasında ve üniversitenin web sayfasında ilgili kişinin ismi yer aldığı için üniversitedeki işine devam ediyor.” dedi

Diplomanın üzerinde yer alan karekod sorgulandığında da “Barkod içeriği geçersiz olabilir” ifadeleri çıktı.

ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN REKTÖR ERKAN’A TEPKİ

Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri "Şırnak üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde Türk akademi tarihinde gerçekleşen ve hiçbir örneği olmayan usulsüzlükleri ve kanuna aykırı işleri yapmıştır. Rektörün Emin Erkan’ın işlediği suçlar hakkında bugüne kadar yüzlerce skandal nitelikte belge ve bilgi ortaya çıktı. Rektörün suçları birçok gazetede haberlere konu oldu fakat kardeşi AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın siyasi gücüne güvendiği için ve bu güce suçlarıyla birlikte sığındığı için hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Üniversitemizde başarılı ve liyakatli öğretim üyelerine Rektör Emin Erkan şahsi kin ve nefreti yüzünden kadro vermezken, böyle türlü sahtekarlıklar ve yalan beyanlar vererek Doçentlik verilen insanları Rektör üniversitemiz kadrolarına dolduruyor. Rektör Emin Erkan'ın yüksek para karşılığı kadrolarımıza Fetöcüleri, eş-dost ve akrabalarını sürekli doldurmaktadır. YÖK Rektör Emin Erkan’ın işlediği suçları sadece seyrediyor, bugüne kadar çıkan skandallar karşısında gereğini yapmadığı için skandal Rektörümüz doçentliği bile usulsüz kanuna aykırı olan insanları yalan beyanlarla halen üniversitemizde tutmaktadır. Türk akademisinin çöküşünü görmek için Şırnak Üniversitesinde Rektör Erkan’ın işlediği suçlara bakmak yeterlidir. Artık sözün bittiği yerdeyiz, bu kadar suç işleyen bir kanunsuz Rektörün halen üniversitemizi yönetmesini biz liyakatli akademisyenler olarak kabul etmiyoruz ve devletimizin şerefli savcılarını Rektör Erkan’ın bugüne kadar işlediği suçlara karşı göreve çağırıyoruz. Erkan'ı ve işlediği tüm suçları yüce Türk milletinin vicdanına ve Türk adaletine havale ediyoruz." diyerek tepkilerini dile getirdi ve Rektör Erkan’a ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ’NDE DAHA ÖNCEKİ USULSÜZLÜKLER

Şırnak Üniversitesi’nde görev yaparken FETÖ’nün 'Şırnak İmamı' olmakla suçlanan Bedirhan Önem, Şırnak 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen üniversitedeki görevine devam ediyor.

Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü’ne gerçeğe aykırı beyan ve sahte evrak ile başvuru yaptığı iddia edilen Naime Güner, 2016 yılından beri öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
31.08.2022 13:54
Bu sahtekarlara ve sahtekar aracılarına ömür boyu hapis cezası vereceksin, bunlar adeta vatan haini, ülkeyi cehalete teslim demektir  
 
Şırnak
31.08.2022 13:45
Hatice suna sözmezalp ile ilgili bu iddialar sonrası ak Parti'ye asla oy vermeyeceğimizi aşiretimiz olarak ilan ediyoruz.  
 
Kara Murat 21
31.08.2022 13:36
Ülkeye inancım kalmadı yazıklar olsun. Kim bilir daha neler var. Biz vergi ödemek için canımızı disimize takip çalışalım adamlar 30 40 50 bin liralara keyif yapsınlar ehliyet liyakat bitti.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
3
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
6
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
7
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.