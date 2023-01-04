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Flaş...Flaş...Gram altında yeni rekor

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 1123 lirayla tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı. Ons altın ise 1861 dolara yükseldi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:49
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Flaş...Flaş gram altında yeni rekor. Gram altın 1123 liraya çıktı

Flaş...Flaş...Gram altında yeni rekor
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Altın rekor kırmaya devam ediyor. Uluslararası piyasada ons altın 1861 dolara yükselirken, Kapalıçarşı'da da altın fiyatları artışa geçti. Gram altın 1123 liraya çıkarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın saat 14.30 itibarıyla 2 liralık 1120 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 7423 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 1862 lira..

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Fed'in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Avro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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