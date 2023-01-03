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Altından tarihi rekor

Ons altın son 5 ayın zirvesini görürken güçlü yükseliş gram altını da etkiledi. Ons altın bin 841,4 dolar ile en büyük haftalık yükselişini gösterirken, gram altın fiyatları bin 113 lira ile tarihi rekorunu kırdı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:43
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Gram altın ne kadar? Çeyrek Altın ne kadar? İşte altın fiyatları

Altından tarihi rekor
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Altının ons fiyatı geçtiğimiz iki hafta art arda değer kazanırken, haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı.

Çin’in Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesiyle küresel piyasalarda risk artarken, dolar endeksi olumsuz etkilendi. Ons altın fiyatları ise pozitif etkilendi.

GRAM ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ons Altın küresel piyasalarda 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FOMC tutanakları öncesinde Ons Altın fiyatı bin 843,2 dolara kadar çıktı.

Ons Altın şu sıralar bin 841,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram Altın fiyatları da ons altındaki yükselişe paralel olarak tarihi zirveyi gördü.

Gram altın bin 109,5 lira ile en yüksek seviyesini görmüş oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 1.113 TL

Çeyrek altın: 1.849,00 TL

Yarım altın: 3.698,00 TL

Cumhuriyet altını: 7.368,00 TL

Reşat altın: 7.400,95 TL

Altın ONS: 1.841,06 dolar

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