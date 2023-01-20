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Torku’ya Rekabet Kurulu’ndan dev ceza

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet yürüten firmaya, perakendecilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 27 milyon 304 bin 867 lira 30 kuruş idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:31
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Flaş… Flaş… Rekabet Kurulu'ndan Konyalı dev şirket Torku’ya ceza

Torku’ya Rekabet Kurulu’ndan dev ceza
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Rekabet Kurulu, 6 Ekim 2022'de gerçekleştirilen toplantıda süt, kahvaltılık, soğuk içecek gibi hızlı tüketim mallarının bulunduğu sektörde faaliyet yürüten 'Panek' firması hakkındaki, perakendecilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma sürerken firma tarafından ihlalin varlığı, uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı kabul edildi.

Bu kapsamda firmaya 'Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik' uyarınca 36 milyon 406 bin 489 lira 74 kuruş idari para cezası verilmesine karar verildi.

Uzlaşma usulü sonucunda cezada yüzde 25 indirim yapılmasına ve 27 milyon 304 bin 867 lira 30 kuruş tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

PANEK KİMİN?

Panek, Konya Şeker A.Ş.'nin Gıda sektöründe ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran Torku markalı tüketici ürünlerinin Satış & Pazarlama şirketidir.

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Doğrucu
20.01.2023 12:43
Hükümet kendi palazlandırdığı firmalara ceza yağdırıyor para yok artık yandaştan para topluyor  
 
vatandaş
20.01.2023 12:41
İyide neden uzlaşmaya gidiliyor,usulsüzlük varsa tam cezasını ödesin,bize kesilen cezalarda hiç uzlaşma yapılmıyor.Büyük şirket olduğu içinmi yoksa ödeyemeceği içinmi bu uzlaşma.  
 
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