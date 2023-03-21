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Ford Puma'nın güncel fiyat listesi belli oldu

B-SUV alanında yer alan Ford Puma'nın güncel fiyat listesi belli oldu. İşte donanım seviyesine göre özellikler ve fiyatlar...

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:46
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Ford Puma güncel fiyat listesi

Ford Puma'nın güncel fiyat listesi belli oldu
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SUV modellerine olan talep ülkemizde artarken tercih edilen markalardan biri olan Ford'un Puma modelinin yeni fiyat listesi belli oldu.

Ford Puma tüketicilere sunduğu versiyonlarla ve fiyatlarla dikkat çekiyor. Burada giriş donanım seviyesinde manuel şanzımana yer veriliyor olması da dikkat çekiyor.

Çünkü manuel vitesli araçlar, otomatik versiyonlarına göre çok daha uygun fiyatlardan müşterilerle buluşabiliyor. 

İŞTE FORD PUMA FİYAT LİSTESİ

1.0L EcoBoost 95PS 6 ileri Manuel Benzin (2022)
Fiyatı: 802.300 TL
1.0L EcoBoost 125PS 7 ileri Otomatik Benzin (2022)
Fiyatı: 867.200 TL


1.0L EcoBoost 155PS 7 ileri Otomatik Benzin/Hibrit (2022)
Fiyatı: 1.029.600 TL
1.0L EcoBoost 95PS 6 ileri Manuel Benzin (2023)
Fiyatı: 865.600 TL

1.0L EcoBoost 125PS 7 ileri Otomatik Benzin (2023)
Fiyatı: 935.600 TL
1.0L EcoBoost 155PS 7 ileri Otomatik Benzin/Hibrit (2023)
Fiyatı: 1.111.000 TL

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