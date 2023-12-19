Fotoğraf tutkusu canından ediyordu

Kaynak: İHA
Fotoğraf tutkusu canından ediyordu
Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı'nda, tren geldiği sırada özçekim yapmak isteyen kadın az kalsın trenin altında kalıyordu.

Olay, Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana geldi. Fotoğraf tutkunu bir grup kadın, Belemedik Tabiat Parkı'na giderek doğal güzellikleri görüntülemek istedi. Fotoğraf çektikleri sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle de özçekim yapmak istedi.

KOLUNA TREN ÇARPTI

Bu sırada fotoğraf tutkunu kadın kolunu kaldırıp parmağıyla 'tamam' işareti yaptığı sırada, koluna tren çarptı. Kadın can acısıyla kendini kenara çekerken, özçekim yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Koluna tren çarpan kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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