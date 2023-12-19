Pilotları ölüm karada yakaladı. THY'de görevli iki kaptan pilot kazada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Pilotları ölüm karada yakaladı. THY'de görevli iki kaptan pilot kazada hayatını kaybetti
İstanbul Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında Türk Hava Yolları'nda görevli iki kaptan pilot hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtuluna kaptan pilot Ersal Erdal tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaraldı.

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THY'de görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Kaptan pilot Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu.

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Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi

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