Hastaneye tedaviye giderken hastanelik oldu. Yolda kaza yaptı

Samsun'da enteresan bir olay yaşandı.
Arabasına binip hastaneye gitmek isteyen bir kişi yolda kaza yapıp hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda gerçekleşti.
Kaza, Alaaddin Ünlü idaresindeki otomobil ile Nuri Çürükoğlu yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Olayda, otomobilde bulunan ve hastaneye tedaviye götürülen Fadime Çağla yaralandı.
Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi edilmek üzere alındı.
Olayla ilgili ekipler soruşturma başlatıldı.