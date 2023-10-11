Fotoğraftaki küçük çocuk artık çok ünlü oldu. ''Yıl 1980 yer Ankara Yenimahalle'' notunu yazdı

Şimdi milyonları güldüren ünlü isim, nostaljik paylaşımı ile takipçilerini geçmişe götürdü.

Fotoğraftaki küçük çocuk artık çok ünlü oldu. ''Yıl 1980 yer Ankara Yenimahalle'' notunu yazdı

Fenomen program 'Beyaz Show' ile Kanal D ekranında 22 yıl boyunca gönüllerde taht kurdu. 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' ve 'Yalan Dünya' gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı... Hatta 1999'da bir de türkü albümü çıkardı... Son olarak 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, nostaljik paylaşımı ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

ekran-goruntusu-2023-10-11-181146.png

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da dünyaya gelen Beyazıt Öztürk, babası Ali Rıza Öztürk'ün polis olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyaz, güzel sanatlara yöneldi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik-Heykel Bölümünü kazandı.

6526a34f86b24714f8d8f0d8.webp

AMATÖR RADYOCUNUN KARİYER YOLCULUĞU

Eskişehir'de üniversite eğitimini sürdürürken radyo programcılığıyla ilgilenmeye başlayan Beyaz, ev arkadaşının kurduğu radyoda program sunmaya başladı. Bir radyonun teklifi üzerine yolu İstanbul'a düştü. Profesyonel yayıncılığa başlayan Beyaz, geniş bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

6526a34f86b24714f8d8f0d6.webp

HAYATININ DEĞİŞTİĞİ AN

22 sene (1996-2018) boyunca sürdürdüğü 'Beyaz Show' ile hafızalarda yer eden Beyazıt Öztürk, yıllar önce verdiği röportajda, bir radyo kanalından aldığı iş teklifi üzerine İstanbul'a geldiğini ve hayatının değiştiğini anlatmıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Çocukluğu Ankara Bursa ve Eskişehir arasında geçen Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen siyah beyaz aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa "1980, Ankara Yenimahalle" notunu düşen 54 yaşındaki şovmen, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

İlgili Haberler
Beyazıt Öztürk’ten Filenin Sultanları’na teşekkür hediyesi
Doğukan Manço’nun sesini taklit edip Beyazıt Öztürk’ü dolandırdılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem
Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu. Hem kendi şovunu hem de efsane yarışmayı sunacak
Beyazıt Öztürk müjdeyi verdi
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır Gündem
CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır
Otoparktaki motosikleti güpegündüz çaldı, o anlar kamerada Yaşam
Otoparktaki motosikleti güpegündüz çaldı, o anlar kamerada
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Gündem
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest Yaşam
Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı Gündem
Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı
İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı Gündem
İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı