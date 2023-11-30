Fransa Başbakanı'ndan WhatsApp çıkışı. 'Kullanmayı bırakın'

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, kabinesinden WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarını bırakmalarını onun yerine kendi ülkelerinin uygulaması olan Olvid'i kullanmalarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fransa Başbakanı'ndan WhatsApp çıkışı. 'Kullanmayı bırakın'

Fransa Başbakanı kabinesinden WhatsApp, Signal veya Telegram gibi yaygın anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmayı bırakmasını ve Fransız Olvid uygulamasını kurmasını istedi.

Başbakan Elisabeth Borne, bakanlık genelgesinde bakanlara ve üst düzey personeline Olvid uygulamasını telefon ve bilgisayarlara dağıtma çağrısında bulundu. Başbakanlık ofisi Reuters'e verdiği demeçte Fransız basınında çıkan haberleri doğruladı.

Başbakanlık ofisi, iki kriptografi araştırmacısı tarafından yönetilen ve birkaç Fransız teknoloji hızlandırıcısı tarafından desteklenen Olvid'in "gizli bilgiler içerebilecek borsaların güvenliğini güçlendirmek için diğer anlık mesajlaşma sistemlerinin yerini alacağını" söyledi.

Fransız dergisi Le Point daha önce bu hareketin bakanlara mesajlaşma uygulamalarını değiştirmeleri için 8 Aralık'a kadar süre tanındığını duyuran genelgeyi bildirmişti.

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