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Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine Cezayirli yazar Kamel Daoud’a verdiği röportajda, Fransa'nın sömürgecilik nedeniyle Cezayir'den af dilemesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt verdi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:52
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
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(AA) - Cumhurbaşkanı Macron, "Af dilemek zorunda değilim. Mevzu bu değil, bu ifade (af dilemek) tüm ilişkileri koparır" dedi.

Macron, "Af dileriz ve herkes kendi yoluna gider" şeklinde bir sonuca varmanın yapılacak en kötü şey olduğunu savundu.

Tarih ve bellek çalışmalarının bir hesap bilançosu çıkarmak gibi olmadığını dile getiren Macron, aksine bu çalışmaların "yanlış anlaşılabilen ve üzerinde karar verilemeyen" konular olduğunu söyledi.

"Bizi ayıran geçmiş aynı zamanda birbirine bağlar" diyen Macron, Cezayir ve Fransa'nın birbirlerini görmezden gelerek yollarına devam edemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Macron ayrıca, tarihçi Benjamin Stora'ya Fransa'nın Cezayir sömürgesi tarihiyle ilgili rapor hazırlattığını söyledi.

'CEZAYİR ZİYARETİM MANİPÜLE EDİLDİ'

Ağustos 2022’de Cezayir'i ziyaret ettiğini hatırlatan Macron, Oran kentinde toplanan kalabalığı selamlamak istediği sırada "Yaşasın Cezayir" sloganları atılmasına ilişkin, "İnsanlar sıcak davranıyordu. 'Hoş geldiniz' diyordu. Sonrasında politik amaçlı birkaç kişi kalabalığın içine girdi, içlerinden bir ikisi hakaret etti" ifadesini kullandı.

Macron, bölge halkının kendisinden memnun olduğunu ancak 'kötü niyetli aşırı sağcıların' ziyareti manipüle ederek kötü yansıtmaya çalıştığını iddia etti.

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