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Macron'un soyunma odasında Fransız futbolculara ne dediği ortaya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, milli takımın Arjantin'e penaltılarla yenilmesinin ardından soyunda odasına inerek, futbolculara duygusal bir konuşma yaptı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 15:24
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Milli takım Arjantin'e yenilince Macron

Macron'un soyunma odasında Fransız futbolculara ne dediği ortaya
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Macron, "Milyonlarca Fransız'a büyük bir heyecan yaşattınız. Çünkü harika bir futbol oynadınız ve harika bir mücadele verdiniz. Pişmanlık duymaman gereken iki şey vardır. Beni dikkatlice dinleyin… Sizden başka hiçbir takımın iki kez geri gelip onu kazanmaya bu kadar yaklaşabileceğini düşünmüyorum…

Bunun için  yüreğiniz, açlığınız, arzunuz ve yeteneğiniz vardı. Bu maçtan sonra forma giymeyi bırakanlara teşekkürler ediyorum. Aranızda çok genç ve başkan olarak benden daha çok şey yapacak birçok kişi var. Gün gelecek onlar kazanacak çünkü artık muazzam bir deneyime sahipler. Sizlerle gurur duyuyorum, yaşasın Cumhuriyet ve yaşasın Fransa" dedi.

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