Ünlü fast food zincirinde şok. Tavuk maskeli grup restoranı bastı

Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistlerin görüntüleri çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görüldü.

TAVUK MASKELERİYLE YAN YANA DİZİLDİLER

Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekti. Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

AA'nın haberine göre; eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.