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İklim aktivistleri yine saldırdı. 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldılar

Almanya’da 2 iklim aktivisti, Claude Monet'in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosuna patates püresi fırlatarak, ellerini tablonun asılı olduğu duvara yapıştırdı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 00:02
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Almanyada iki iklim aktivisti Claude Monet tablosuna saldırdı

İklim aktivistleri yine saldırdı. 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldılar
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İklim aktivistleri sanat eserlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İngiltere’deki Just Stop Oil’in (Petrolü Durdurun) ardından Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef aldı. İki aktivist, tabloya önce ellerindeki patates püresini fırlatırken, ardından ellerini tablonun asılı olduğu yapıştırdı. Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.

HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.

Monet'in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110,7 milyon dolara satın alınmıştı.

VAN GOGH TABLOSUNA DOMATES ÇORBASI FIRLATMIŞLARDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı. (İHA)

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Türkoğlu Türk.
24.10.2022 00:17
Atamızın ,Genclige Hitabesini bugünler için yazdığını dünüşünüyorum.  
 
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