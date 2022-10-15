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  • Van Gogh'un tablosuna domates çorbası fırlatmışlardı. Tuba Ünsal'dan 'ahmak' çıkışı

Van Gogh'un tablosuna domates çorbası fırlatmışlardı. Tuba Ünsal'dan 'ahmak' çıkışı

İngiltere başkenti Lonra'da iklim aktivistleri, ünlü ressam Van Gogh'un Ulusal Galeri'de sergilenen "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlattı. Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gerçekleştirilen eylemi ahmakça bulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 02:10
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Tuba Ünsal Van Gogh'un tablosuna domates çorbası fırlatan aktivistlere tepki gösterdi

Van Gogh'un tablosuna domates çorbası fırlatmışlardı. Tuba Ünsal'dan 'ahmak' çıkışı
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Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) protestoları İngiltere’de giderek büyüyor. Son olarak iki iklim aktivisti bu kez Ulusal Galeri’de yer alan Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” isimli tablosuna çorba fırlatarak gösterilerini sergilediler.

Aktivistler, 72,5 milyon sterlin değerindeki tabloya çorba fırlattıktan sonra ellerine boya sürerek duvara yapıştırdı. 21 yaşındaki aktivistlerden birisi olan Phoene Plummer “Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?” diyerek düşüncelerini belli etti. Tablo camla kaplı olduğu için zarar görmedi ancak ufak hasarlar aldığını polis belirtti. İki aktivist tabloya zarar vermekten protestocu gözaltına alındı.

TUBA ÜNSAL TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan eylemle ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tuba Ünsal, tepki göstermek adına böylesine değerli bir sanat eserine zarar verilmesini, "Sanattan başka zarar vererek konuya dikkat çekecek bir durum yok mu? Ya da şöyle diyelim ahmaklığın adı ne zaman aktivizm oldu?" sözleriyle eleştirdi.

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