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Yine saldırdılar. İklim aktivistleri bu kez İnci Küpeli Kız’ı hedef aldı

Just Stop Oil destekçileri, Hollanda’daki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosuna saldırarak, aktivistlerden biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:21
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İklim aktivistleri 'İnci Küpeli Kız'ı hedef aldı: 3 gözaltı

Yine saldırdılar. İklim aktivistleri bu kez İnci Küpeli Kız’ı hedef aldı
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Çevreci gruplar, sanat eserlerini hedef almaya devam ediyor. Hollanda’nın Lahey’deki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in başyapıtı olan “İnci Küpeli Kız” tablosu, iki Just Stop Oil destekçisinin saldırısına uğradı. Just Stop Oil yazılı tişört giyen aktivistlerden biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı. Kafasını tabloya yapıştıran aktivist ayrıca, bir kutu konserve domatesi başından aşağıya döktü.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Tablonun saldırıdan zarar görüp görmediği henüz belli olmazken, polis, olayın ardından “mala zarar verme” suçundan 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının ardından tablonun bulunduğu oda ziyarete kapatıldı.



“SANAT SAVUNMASIZDIR”

Mauritshuis Müzesi tarafından yapılan açıklamada, “Sanat savunmasızdır ve hangi nedenle olursa olsun ona zarar vermeye yönelik tüm girişimleri kınıyoruz. Bu eylemi onurlandırmak istemediğimiz için daha fazla yorum yapmayacağız” dedi.

İKLİM AKTİVİSTLERİ ÇOK SAYIDA SANAT ESERİNİ HEDEF ALMIŞTI

İklim aktivistleri, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde Mona Lisa tablosunun bulunduğu cam bölmeyi kırmaya çalışmış ve ardından pasta kreması sürmüştü. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri’ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh’un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.
Almanya’da ise bir başka çevreci grup, 23 Ekim’de 110 milyon dolarlık Claude Monet’in Les Meules (Tahıl Yığını) tablosuna patates püresi fırlatarak saldırı düzenlemişti.
Just Stop Oil aktivistleri, 24 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’nde bulunan İngiltere Kralı III. Charles’ın bal mumu heykelini çikolatalı pasta fırlatmıştı.

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