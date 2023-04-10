Fransa’da çığ düştü: 5 ölü 1 kayıp

The Guardian’ın haberine göre, Fransa'nın güneydoğusunda Mont Blanc dağına yakın bir noktada meydana gelen çığda beş kişi hayatını kaybetti, bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Çığda kaybolan kişi için bir helikopter ve arama-kurtarma köpekleri ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Gece ara verilen arama-kurtarma çalışmaları yerel saatle bu sabah 7.00'de yeniden başladı. Yaklaşık 1,5 kilometrekarelik bir bölgede etkili olan çığ sebebiyle bir kişi hafif yaralanırken, bölgede bulunan sekiz kişi olaydan yara almadan kurtuldu.

Olaydan önce Fransa'nın meteoroloji kurumu Meteo France, herhangi bir çığ uyarısında bulunmamıştı. Yetkililer, ılık hava ve rüzgarın etkisiyle çığa sebep olmuş olabileceğini, bölgede başka çığ olayları yaşanma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Francois Barbier, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, sanırım bu sezon yaşanan en ölümcül çığ" dedi. Aynı buzulda 2014 yılında meydana gelen çığda iki kişi hayatını kaybetmişti.