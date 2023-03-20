20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fransa’da 500 protestocu gözaltına alındı

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden bu yana ülke genelinde en az 500 protestocu gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:14
Takip Et

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

Fransa’da 500 protestocu gözaltına alındı
+
Aa
-

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan bu yana ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerde, hükümetin reformdan vazgeçmesini isteyen protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı.

Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.

Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı.

Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.

Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.

Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
4
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
6
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.