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Kuş gribi nedeniyle karantina ilan edildi

Fransa'da kuş gribi riski seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:28
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Fransa’da kuş gribi nedeniyle karantina ilan edildi

Kuş gribi nedeniyle karantina ilan edildi
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AA’nın haberine göre; Fransa’da kuş gribi salgını riskinin orta seviyeden bir üst seviyeye geçtiği, bu nedenle kümes hayvanlarının karantina altına alındığı ifade edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, salgının üst seviyeye çıkması nedeniyle kümes hayvancılığının ana merkezi Bretonya, Pays de Loire ve Deux-Sevres bölgelerinden sonra ülke genelinde kanatlı kümes hayvanlarına yönelik karantina ilan edildi.

Yetkililer ekim başında salgın riskini “başlangıç” seviyesinden “orta” dereceye yükseltirken kuşların göç dönemine girdiği sonbaharın başlaması ve mevsim sıcaklıklarının düşmesiyle salgın “yüksek” olan bir üst seviyeye güncellendi.

Yetkililer çiftçilerin zor durumda kaldığını ve yumurta üretiminin ciddi ölçüde azaldığını aktardı.

Öte yandan Avrupa’da deneme aşamasında olan aşıların yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 21 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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