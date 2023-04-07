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Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin "zorla çalıştırılması" kararını durdurdu

Fransa'da, Rouen İdari Mahkemesi, valiliğin, Gonfreville-l'Orcher kasabasındaki rafineride grev yapan işçileri "zorla çalıştırma" kararının yürütmesini durdurdu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:38
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Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin çalıştırılması kararını duyurdu

Fransa'da mahkeme grev yapan işçilerin ''zorla çalıştırılması'' kararını durdurdu
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Rouen İdari Mahkemesi, Seine-Maritime Valiliğinin, Gonfreville-l'Orcher rafinerisinde grev yapan işçileri zorla işe başlatma kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, valiliğin bu kararının, "grev hakkının ciddi ve açıkça yasa dışı ihlali olduğuna" hükmetti.

Ayrıca Fransız devleti, mahkeme tarafından 2 bin avro para cezası ödemeye mahkum edildi.

Rafineri bünyesindeki Genel İş Sendikası (CGT), mahkeme kararının ardından akaryakıt sevkiyatlarını yeniden durdurduklarını açıkladı.

TotalEnergies'e ait Gonfreville-l'Orcher rafinerisindeki işçiler, hükümetin emeklilik reformuna tepki olarak greve gitmişti.

Seine-Maritime Valiliği de rafineride grev yapan işçiler için zorla işe başlatma kararı almıştı.

EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek, 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını, oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda, 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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