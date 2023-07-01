Ümit Özdağ: Türkiye'de hadiseler çıkarsa Fransa'daki yanında çocuk oyuncağı kalır

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “Türkiye'de hadiseler çıkarsa Fransa'daki hadiseler bizdekinin yanında çocuk oyuncağı kalır.” dedi.

Ümit Özdağ: Türkiye'de hadiseler çıkarsa Fransa'daki yanında çocuk oyuncağı kalır

İzmir Konak, Antalya Konyaaltı, İstanbul Avcılar ve Bursa Gemlik sahillerinde özellikle Suriyeli sığınmacılar ÖSO bayrakları açarak yaydığı çirkin görüntüler çok tartışıldı.

Türk’ün kendi öz yurdunda düştüğü korkunç durumun ardından Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları eşliğinde sığınmacı akınına uğrayan sahillere yürüyor. Özdağ, yaptığı açıklamada "Bugün Bursa'dayız" dedi ve yapacağı yürüyüşü şu şekilde anlattı:

"Bugün Gemlik, Kumla, Kurşunlu ve Mudanya’da olacağım. Sahillerimizdeki işgale dur demek için Bursa'dayız"

Yürüyüşün, Zafer Partisi Bursa Teşkilatı tarafından organize edildiği açıklandı.

"FRANSA'DA YAŞANANLAR BURADA YAŞANACAKLARIN HABERCİSİ"

Özdağ, burada yaptığı konuşmada Fransa’daki olaylara değinerek “Fransa'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların habercisi. Türkiye'de hadiseler çıkarsa Fransa'daki hadiseler bizdekinin yanında çocuk oyuncağı kalır. Çünkü terör örgütleri Fransa'da silahlı bir altyapıya sahip değil. Ama Türkiye'de IŞİD'inden El Kaide'sine hepsinin silahlı altyapıları var.” ifadelerini kullandı.

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