Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkenin güneydoğusundaki Annecy Gölü yakınlarındaki bir parkta dördü çocuk altı kişinin bıçaklandığını açıkladı.

Bakan Darmanin, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını söyledi.

Saldırıda yaralanan üç yaşındaki iki çocuğun ve bir yetişkinin hayati tehlikesi devam ediyor.

İki çocuk da hafif yaralandı.

Polis, saldırganın 45 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı olduğunu, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı olduğuna dair ise ellerinde bir veri olmadığını söyledi.

Saldırganın, bazıları bebek arabasında parka giren çocukları hedef aldığı, sonra da kaçmaya başladığı ve yakındaki yaşlı bir adamı bıçakladığı belirtiliyor.

Polis olaya müdahale ederek saldırganı bacağından vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saldırı için "korkakça eylem" ifadesini kullandı ve olayın "şoke edici" olarak niteledi.