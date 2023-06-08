Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz

Fransa’da Annecy Gölü yakınlarındaki bir parka giren Suriyeli sığınmacı dördü çocuk altı kişiyi bıçakladı. Üç yaşındaki iki çocuğun ve bir yetişkinin hayati tehlikesi sürüyor.

Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkenin güneydoğusundaki Annecy Gölü yakınlarındaki bir parkta dördü çocuk altı kişinin bıçaklandığını açıkladı.

Bakan Darmanin, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını söyledi.

Saldırıda yaralanan üç yaşındaki iki çocuğun ve bir yetişkinin hayati tehlikesi devam ediyor.

İki çocuk da hafif yaralandı.

Polis, saldırganın 45 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı olduğunu, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı olduğuna dair ise ellerinde bir veri olmadığını söyledi.

Saldırganın, bazıları bebek arabasında parka giren çocukları hedef aldığı, sonra da kaçmaya başladığı ve yakındaki yaşlı bir adamı bıçakladığı belirtiliyor.

Polis olaya müdahale ederek saldırganı bacağından vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saldırı için "korkakça eylem" ifadesini kullandı ve olayın "şoke edici" olarak niteledi.

suriyeli.jpg

suriyeli-2.jpg

suriyeli-3.jpg

İlgili Haberler
Yunan basını Türkiye’nin sığınmacıları Avrupa’ya geçirmemesini övdü. İngiltere’nin de kalsınlar diye milyonlar akıttığı ortaya çıkmıştı
İngiltere Türkiye'ye milyonlar aktarmış. Gönderilen paralar kaçakların Türkiye'ye entegresini de kapsıyor
Kaçakları taşıyan minibüs alev alınca hepsi ormanlık alana kaçtı. Durdurun bu istila akınını
Kaçak sığınmacılar Türkiye'nin her yerine işte böyle dağılıyor
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Ankara Valiliği'nden yarın için 'sağanak' uyarısı Güncel
Ankara Valiliği'nden yarın için 'sağanak' uyarısı
Tuvana Türkay'dan flaş itiraf Magazin
Tuvana Türkay'dan flaş itiraf
Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Güncel
Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü Güncel
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü
BEDAŞ elektrik kesintisi yapacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul saatler süren karanlığa teslim olacak Güncel
BEDAŞ elektrik kesintisi yapacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul saatler süren karanlığa teslim olacak
DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı Yaşam
DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü